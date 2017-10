Estonian Cup rattamaratonide sari üllatab uuel aastal rattasõidu "kepikõnniga"

Eesti vanim rattamaratonide sari, mis aastast 2015 kannab nime Hawaii Ekspress Estonian Cup tegi uue hooaja eel läbi suuremat sorti muudatused.

Isegi sedavõrd suured muudatused, et peakorraldaja Allar Tõnissaar julges öelda: "Ma arvan, et kogu sarja ajaloo jooksul on käesolev uuenduskuur üsna revolutsiooniline. Nii palju muudatusi korraga pole me varasemalt julgenud ette võtta."

Mida revolutsioonilist siis välja mõeldi?

Esiteks minnakse programmilises plaanis lätlaste eeskujul kolme erineva sõidu peale. "Teeme maratoni distantsi ajaliselt lühemaks, nii et võitja aeg jääb pooleteise tunni juurde või natukene peale," selgitas Tõnissaar. "Eraldi sõit tuleb eliitratturitele, mis hakkab kandma Grand Prix nime. Selle sõidu ajaline kestus jääb kahe ja poole tunni alla. Läti maratonidel osaleb kõige raskemal sõidul reeglina kuni paarsada inimest, suurem mass teeb kaasa tavaharrastajale mõistliku pikkusega maratonidel. Loodame kogeda samasugust efekti."

Senine poolmaraton on jätkuvat poolmaraton, aga ajaline piir tuuakse oluliselt allapoole. Tegemist saab olema niiöelda rattasõidu "kepikõnniga", mis peaks olema jõukohane igaühele, igas vanuses. Et ka lapsed saaks distantsil edukalt hakkama. "Meie kõige suurem mure on juba aastaid olnud see, et me kipume kaugenema rahvaspordist. Õhus on halb dilemma - ühelt poolt tahame olla sportlaste jaoks kõige kõrgem liiga, aga samal ajal tahame harrastajaid hoida, mitte neid liigraskete radadega ära tappa. Et osalejad jõuaks pärast sõitu veel midagi ette võtta, mitte ei jääks finišis sõidukingades autosse maga," tõi Tõnissaar piltliku näite.

Väga märgilised muudatused tulevad ka selles plaanis, et maratonid hakkavad omavahel roteeruma. Näiteks Lähte ja Kalevipoja maraton on paarisrakendis kavas üle aasta. Samamoodi roteeruvad omavahel Elva ja Otepää ning Saaremaa ja Hiiumaa. Igal aastal on sarjas kavas kaheksa etappi.

2018. aasta kalender:

12.05 Põleva Kivi Rattamaraton

02.06 Valgehobusemäe Rattamaraton

16.06 Kalevipoja Rattamaraton

07.07 Raplamaa Rattamaraton

29.07 Elva Rattamaraton

11.08 Hauka Laada Rattamaraton

25.08 Jõulumäe Rattamaraton

29.09 Karujärve Rattamaraton