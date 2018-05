Esimene kõrgmägede etapp tõi Giro d´Italiale uue liidri, Kangert töömehe rollis

Etapi võitis Esteban Chaves (Mitchelton-Scott), tulles üle lõpujoone kõrvuti tiimikaaslase Simon Yates´iga, kes tõusis üldliidriks.

Lähimad jälitajad kaotasid 26 sekundiga, kolmanda koha teenis Thibaut Pinot (Groupama-FDJ). Astana liider Miguel Angel Lopez oli kuues. Lõputõusul tegid Lopezi heaks tööd nii Luis Leon Sanchez kui Tanel Kangert. Eestlane oli finišis 24. mehena, kaotusega 1.22.

Üldarvestuses on Yatesi edu Tom Dumoulini (Team Sunweb) ees 16 sekundit, kolmas on Chaves (+0.26). Parima Astana ratturina on Pello Bilbao seitsmes (+1.03), Kangert langes 18. kohale (+2.01). Lopez on 22. (+2.12).

🚴‍♂️ @Mitchelton-Scott is the first team to score a 1-2 in an uphill finish at the Giro since Emanuele Sella and Domenico Pozzovivo recorded the same feat in 2008 for CSF - Navigare at Passo Fedaia. #Giro101— Giro d'Italia (@giroditalia) May 10, 2018