Erika Salumäest ilmub juba viies elulooraamat

Kahekordne trekisõidu olümpiavõitja Erika Salumäe esitleb 13. detsembril oma järjekordset elulooraamatut, mis kannab nime "Erika Salumäe. Südame põhjast".

"Umbes kümme inimest on minult küsinud, miks mul on vaja veel üht elulooraamatut. Jah, ma räägin uuesti üle paljud seigad oma elust, kuid tegelikult pole see mitte elulooraamat, vaid mälestusteraamat," rääkis Salumäe uue raamatu ilmumisest. "Ma ei keskendu kronoloogiale ega pretendeeri täielikule loetelule kõigest, mis elus juhtunud. Hoopis meenutan sündmusi ja inimesi, mis või kes on minu elu enim mõjutanud - tänasest vaatenurgast. Selliselt, oma südame põhjast, pole ma paljudest asjadest iial varem rääkinud."

1991. aastal ilmus Salumäest Aare Kreilise kirjutatud raamat "Viraaž", 2002. aastal Urmas Oti mahukas intervjuu "Erika Salumäe. Surplace", 2006. aastal Eesti Olümpiakomitee välja antud "Erika Salumäe" ja 2009. aastal Ene Veiksaare kirjutatud "Jääda ellu".

Värske raamatu esmaesitlus toimub 13. detsembril algusega kell 18.00

Tallinnas Solarise Apollos.