Endiste aegade rattakuulsus: Froome´i karjäär võib olla läbi

Viiekordne Tour de France´i võitja Bernard Hinault on võtnud väga teravalt sõna salbutamooli juhtumi otsa sattunud Chris Froome´i aadressil.

Prantsusmaa rattakuulsus, kes võidutses Tour de France´il vahemikus 1978-1985, näeb Froome´i juhtumit väga halvas valguses. "Enam ei saa mitte kedagi uskuda ja usaldada. Ühtäkki on kõik astmaatikud ning kõigil on vaja arstimeid," väljendas Hinault väljaandes Ouest-France kriitilist seisukohta. "Kui sa vajad arstimeid, siis järelikult pole sa piisavalt terve, et võistlustel osaleda! Kui asjalood on nii tõsised, tuleb võistlemises teha paus. Froome kasutas arstimeid lubatust oluliselt rohkem, see häirib... Ja öelda pärast, et see on väike asi... liiga hilja."

"Pärast Lance Armstrongi juhtumit arvasin, et kõik esimese suurusjärgu tähed tegid sellest järeldused. Aga ei! Froome oleks pidanud olema eriti hoolikas, tegema mitte midagi keelatut, mitte võtma topeltkogust arstimeid. Ta on võitnud neli Tour de France´i ja ühegi dopinguprooviga polnud kordagi probleeme. Nüüd selline jama. Tema karjäär võib olla lõppenud," põrutas Hinault.