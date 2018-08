Endine Tour de France'i võitja vahistati prostituudi ründamise eest

Kohaliku politsei sõnul on Ullrich hetkel vahi all ning oma kinnipidamise ajal oli mees alkoholi ja uimastite mõju all.

Saksa meedia andmetel ööbis Ullrich ühes luksushotellis, kuhu ta oli kutsunud omale lõbutüdruku. Sportlane sattus eskkorttüdrukuga vaidlusesse ja tungis talle füüsiliselt kallale.

Ullrich sattus skandaali alles eelmisel nädalal, kui ta Mallorcal viibides murdis sisse oma naabrite juurde ja ähvardas neid. Ullrich oli lubanud pärast intsidenti minna võõrutusravile. "Ma tunnen end hästi ning teen oma elus uue alguse," vahendab Yahoo Ullrichi sõnu.

Ullrichil on varasemaltki probleeme olnud mõnuainete tarbimise tõttu. 2014. aastal sõitis ta alkoholi mõju all ning vigastas autoõnnetuses kahte inimest.