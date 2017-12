Endine tippsprinter: Froome'i positiivne dopinguproov on rattaspordi jaoks aatompomm

Valitseva Tour de France'i ja Vuelta võitja Chris Froome'i halva analüütilise leiu teemal küsiti kommentaari ka maailma läbi aegade ühelt väljapaistvamalt sprinterilt, karjääri vältel 127 võitu teeninud Alessandro Petacchilt.

"Froome'i positiivne proov on rattaspordi jaoks aatompomm," lausus 2005. aastal koos Andrus Augiga Fassa Bortolos pedaalinud Petacchi, kirjutab Spordipartner.ee.

"Kui peaksin homme sponsorite jutule minema, öeldakse mulle, et üks tipprattur andis just positiivse proovi. See mõjub hävitavalt 60 inimesele, kes meeskonnas Froome'i heaks töötavad," sõnas Petacchi, kes ei mõista, miks Froome oma karjääriga sedasi riskeerib: "See kõik näib väga rumalana."