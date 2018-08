Endine maailmameister Mark Cavendish peab viirushaiguse tõttu teadmata ajaks sportlaskarjääri pooleli jätma

33-aastasel britil diagnoositi Epstein-Barri viirus ehk mononukleoos. Sama haiguse tõttu pidi ta eelmisel aastal vahele jätma Briti meistrivõistlused.

Cavendishi meeskond Dimension Data teatas avalduses, et sportlasel on soovitatud võtta puhkus spordist, et taastuda täielikult haigusest.

"Sel hooajal pole ma end tundnud füüsiliselt nii hästi kui võiks," rääkis britt. "Ehkki ma olen näidanud rattal häid tulemusi, olen aru saanud, et asi ei ole päris õige."

"On hea meel lõpuks teada, miks ma ei ole saanud sõita sellisel tasemel, nagu tahaksin," lisas Cavendish. "Ma olen nüüd valmis võtma nii palju aega kui tarvis, et olla 100% valmis jälle rattaga sõitma. Tahan tänada kõiki uskumatu toe eest sellel raskel ajal ja loodan varsti tagasi võistlustules olla."

Cavendish on karjääri jooksul võitnud 30 Tour de France'i etappi.