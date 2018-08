EMil võistleva koondise koosseisu lisandus Karl Arnold Vendelin

Koondist esindavad Mihkel Räim (Israel Cycling Academy), Aksel Nõmmela (BEAT Cycling Club), Alo Jakin (HP BTP-Auber 93) ja veel U23 vanuseklassi kuuluv Karl Arnold Vendelin (Cycling Tartu), kes lisati rivistusse viimasel hetkel. Eestil oli neli stardikohta, Martin Laas ja Risto Raid vigastuste tõttu loobusid.

„Usun, et kõik poisid on hetkel oma optimaalses vormis, mida näitavad ka hiljutistel sõitudel tehtud head tulemused. Räimel ja Nõmmelal on selja taga edukas mäestikulaager, mis peaks andma väikese lisaeelduse heaks tulemuseks,“ kommenteeris koondise peatreener Jaan Kirsipuu koondislaste vormi.

„Rada on väga tehniline ja pühapäevaks lubab ka vihma, mis teeb sõiduolud päris keeruliseks, aga meie poistele peaks see rada sobima. Ainuke küsimärk on see, kas nad 230 km distantsiga hakkama saavad. Tulemust on keerulise raja ja suure hulga tugevate konkurentide tõttu raske prognoosida, aga potentsiaali esikümnesse jõuda on, ja hea õnne korral enamgi veel,“ lisas Kirsipuu ootuste kohta.