EM-il treeningul õnnetult kukkunud Eesti rattur viidi haiglasse

Neljapäeval maastikuratta Euroopa meistrivõistlustel esmakordselt teatekrossis osalema pidanud Eesti koondisel jääb tänavu veel ajalugu tegemata, sest üks viiest liikmest kukkus treeningul nii õnnetult, et viidi haiglasse.

Kolmapäeval võistlusrajaga tutvumas käies kukkus Mari-Liis Mõttus ühte keerulist raja elementi sõites nii, et ta tuli kanderaamil haiglasse viia, kirjutab ERR Sport.

"Ma ei mäleta kukkumisest palju. Isa kirjeldas, et lendasin üle lenksu nägu ees maha ja olin kohe pilditu," rääkis Mõttus, kes ei tea veel, kui kauaks ta peab haiglasse jääma. "Nägu on paistes õmbluste tõttu ja kehv on olla."

See tähendab, et esimesed eestlased asuvad Euroopa meistrivõistlustel võistlustulle reedel, kui kell 11 stardib eraldistardist sõidule Tarmo Mõttus ja kell 18 alustavad eliminaatori kvalifikatsioonidega Kätlin Kukk ja Armin Pilv.