Eestlased lubasid ehmatava auhinnaga Hauka Laada rattamaratoni võita lätlasel

Esikolmiku kohad otsustati sadakond meetrit enne finišit, kui lätlane kiirendas lõputõusul ning finišisse tuldi järjekorras Blums, Jõeäär ning Tarvis. Esikohaks saadud auhind - täiskaalus lihaveis kergitas noore lätlase kulmud üpriski kõrgele. “On see nüüd mingi nali, millest mina aru saa, või kuidas?“ muigas Blums. Esikolmik jagas omavahel ka vahefiniši auhinnad - Europark mäefinišis oli esimesena päral Blums, Küüslaugufesti aktiivsusfinišis Gert Jõeäär.

Naistest võitis sellel hooajal teistest selgelt kiirem Greete Steinburg. “Mul oli täna väikene trump tagataskus, nädal tagasi sõitsin siinsamas Kaika maratoni ja teadsin veidi, et trassid kattuvad. Seega Ähijärve taha jõudes olin juba omas elemendis. Sinnani oli aga hirmus pingutamine, sain ühele meeste pundile saba peale ja hambad ristis kannatasin ära. Sõidu ajal kole-kole, nüüd on väga hea tunne, et ära kestsin.”

Hansgrohe kiirenduskilomeetri kiireimad olid Anti Arumägi ja Greete Steinburg, üldarvestuses on liidrid Arumägi ja Maris Kaarjärv. Võistkondliku esikoha hõivas traditsiooniliselt KoMo-Veloplus team, parimaks naiskonnaks sõitis end Hawaii Express Cyclon.

Peale eliidile ja tippharrastajaile suunitletud GP-le sõideti võidu ka Gardena maratonil ja FruitXpress poolmaratonil, kiiremad nende arvestuses olid Kristjan Savisikk ja Frank Aron Ragilo.

Kõige noorematele rattasõpradele oli võistluskeskuses maha märgitud eraldi rajad Põltsamaa auhindadele ja hooaja esimesed auhinnad viisid koju poistest Sebastian Suppi ja tüdrukutest Loore Lemloch.