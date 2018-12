Eestlase tiimikaaslasega juhtus Itaalias karm õnnetus

18aastane Manfredi on raskes seisus Pietra Ligura haiglas. Ta on viidud kunstlikkuse koomasse.

Talendikas itaallane võitis tänavu juunioride Gent-Wevelgemi ja oli Pariis-Roubaix klassikul teine.

Involved in an accident during training, Samuele Manfredi has been admitted to the Pietra Ligura hospital in a serious condition and is currently in an induced coma.— Équipe Cycliste Groupama-FDJ (@GroupamaFDJ) December 10, 2018