Eestlanna maastikurattatuuril Austrias esikaheksas

Mitmepäevasõidu esimeseks etapiks oli mäkkesõit. Teine etapp peeti XCO formaadis lühisõiduna ja viimasel päeval võeti mõõtu maratonis. Võistluse esikoha viis Šveitsi 44-aastane Esther Süss koguajaga 6:01.11. Teisele kohale tuli Sloveenia rattur Blaza Pintaric (+11.25).

Ainsa eestlannana Austrias startinud Uibokand tuli seitsmendaks, koguajaga 7:26.00.

Avaetapi, kus 7,33 kilomeetri jooksul kogusid võistlejad 941 tõusumeetrit, lõpetas Uibokand kümnendana. Teise etapi lõpetas eestlanna üheksandal kohal ning 75 km pikkusel maratonil oli ta seitsmes. Samale positsioonile tõusis Uibokand ka kokkuvõttes.

“Alustasin viimasel päeval kohe oma tempos,” rääkis Uibokand peale võistlust. “Sõita Alpides on tõesti raske ning ka laskumistel ei saa puhata, sest need on küllaltki tehnilised. Emotsioonid pakuvad rahulolu, sest ületasin ennast.”