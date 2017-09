Eesti vanim rattamaraton tähistab juubelit uuenenud võistlusrajaga

16. septembril tähistab Kõrvemaal oma 20-ndat sünnipäeva Tallinna rattamaraton, selguvad Bosch Eesti Maastikurattasarja tänavuse hooaja üldvõitjad ning toimub meeleolukas autasustamine.

Kuna Eesti vanim rattamaraton on jõudnud väärika verstapostini, siis lubab rajameister ning võistluse kauaaegne korraldaja Jüri Voodla maastikurattasõidu armastajaid üllatada. „Kui mullu olid meie rajad sarja ühed kergemad, siis tänavu tegime trassi koostamisel üsna palju muudatusi. Võin öelda, et nii 76 km pikk XXL-sõit kui 47 km põhidistants on varasemaga võrreldes tunduvalt keerulisemad. Tõime sisse päris palju uusi singleid ja jõnkse ning sestap soovitan tõsisematel sportlastel rajaga kindlasti eelnevalt tutvuma tulla,“ ütles Voodla.

Ametlik Tallinna rattamaratoni avatud raja sõit leiab aset 10.septembril kell 11.00 algusega Kõrvemaa Matka- ja Suusakeskusest, kuid iseseisvalt saab märgistatud trassiga tutvuda terve võistluseelse nädala jooksul.

„Võistluspäeval on traditsiooniliselt kavas ka lastesõidud ning harrastajad saavad looduses liikumisest rõõmu tunda 20 km pikkusel Eesti Pagari noorte- ja matkadistantsil,“ lisas rajameister.

Voodla väitel toimus Eesti esimene rattamaraton Kõrvemaal 7. juunil 1998. aastal. „54 km pikkusel distantsil oli 95 lõpetajat, võitjaks kuulutati Alges Maasikmets, teiseks tuli Sigvard Kukk ning kolmandaks Urmas Välbe. Lühemal 27 km pikkusel distantsil oli kokku 149 lõpetajat,“ meenutas ta.