Eesti U23 rattakoondis püüab kõrget kohta Rahvuste Karika etapil

Eesti kuni 23-aastaste jalgratturite maanteekoondis võistleb täna UCI Rahvuste Karika etapil Belgias. Jõuprooviks prestiižne Ronde van Vlaanderen ühepäevasõit, distantsi pikkuseks 168 kilomeetrit.

Eesti koondist esindavad munakivilõikudega klassikul Silver Mäoma, Karl Patrick Lauk, Siim Kiskonen, Peeter Pung, Karl Arnold Vendelin ja Steven Kalf.

Treener Rena Mandri sõnul on mehed saanud korraliku ettevalmistuse ja nüüd tuleb Rahvuste Karika sõitudel näidata, mis puust ollakse. "Loodame, et kõik mehed jõuavad tervelt ja ajalimiidis finišisse. Koht esikümnes oleks väga kõva näitaja, see on võetud ka eesmärgiks. Iga tulemus edasi oleks super kordaminek ja esikolmkümmend rahuldav. Usun, et umbes pooled startijatest on sunnitud katkestama või ei mahu ajalimiiti," viitas Mandri asjaolule, et tegemist on väga raske katsumusega.

Kui eestlastel pole sellel sõidul esikolmikusse asja olnud, siis meie lõunanaabrid lätlased on korduvalt tõestanud, et poodium on võimalik. 2008. aastal võitis Gatis Smukulis, 2011. aastal oli Toms Skujiņš teine ja Andz Flaksis kolmas.

Võistlustrassi reljeef ja munakivilõikude asukohad: