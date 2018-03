Eesti U23 maanteekoondis võistles Rahvuste karika jõuproovil

Eesti U23 maanteekoondis tegi Belgias kaasa Rahvuste karika jõuproovil Gent-Wevelgem (187 km). Selline kerge Tallinn - Tartu ots.

Kohtade mõttes kõige paremini ei läinud, meie parimana oli 58. Karl Patrick Lauk (+1.56). Võitis sloveen Žiga Jerman, juhtgruppi kuulus 54 ratturit.

Eesti koondisesse mahtusid Cycling Tartu sõitjatest Norman Vahtra, Karl Arnold Vendelin ja Joosep Sankmann. Teised koondislased tulid Prantsusmaalt - Lauk, Kristjan Johanson ja Siim Kiskonen.

"Ootused olid seoses Laugu ja Vahtraga suured, aga reaalsus oli see, et rajal olid tõusud meie kahele liidrile natuke liiast. Pigem sprinterina tuntud meestel jäi esimeses grupis lõpetamisest siiski väga vähe puudu ja see süstib optimismi, et sobivama profiiliga sõidul mängitaks ka ise esimest viiulit," kommenteeris koondise treener Rene Mandri.

Hea sõidu tegi Vendelin, aga seda pigem peale kukkumist gruppi jälitades (ebaõnne oli rohkem kui vaja, kukkumise järel pidi veel ratast ka vahetama) ja hiljem kaaslasi pundis positsioonile aidates. Sankmann, Johanson ja Vendelin olid sunnitud katkestama, sest enne lõputõusu maha jäänud sõitjad korjati kõik rajalt ära turvakaalutlustel, tegelikult kaotasid nad antud hetkel esimestele alla kahe minuti.

Kiskonen sai 62. (+3.41) ja Vahtra 72. koha (+7.06).

Cycling Tartu meestel ootab nüüd ees tihe võistlusgraafik, kus eesmärgiks koju tuua ka esimene poodiumikoht. Järgmised kolm sõitu on juba eesoleval neljapäeval, laupäeval ja esmaspäeval.