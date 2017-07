Eesti U23 koondis loodab maanteesõidu EM-il sõna sekka öelda medalite jagamisse

Norman Vahtra võistlemas Tour of Estonial

Sel nädalal Taanis Herningis toimuvatel jalgratta maanteesõidu Euroopa meistrivõistlustel esindab Eesti koondist 14 sportlast. Kõige enam, kuus ratturit, läheb joonele meeste U23 grupisõidus.

Meeskonda mahuvad Karl Patrick Lauk, Norman Vahtra, Silver Mäoma, Peeter Pung, Karl Arnold Vendelin ja Siim Kiskonen. Treener Rene Mandri sõnul on ootused U23 grupisõidule suured. Rahulolu pakub koht esikuuikus, ideaalse õnnestumise korral võiks tulla medal. Ring on profiililt sile, kuid reeglina puhuvad seal tugevad tuuled. See võib kõvasti kaarte segada.

EM-i eelsel nädalavahetusel näitas Prantsusmaal amatööride jõuproovil Prix Souvenir René Huel à Saint-Quentin (127 km) head minekut Norman Vahtra. Saint-Germain CC Villeneuve´i tiimi esindav eestlane sai ühepäevasõidul teise koha. Võitnud Nicolas Durand´ile (CM Aubervilliers 93) jäi ta alla viie sekundiga. Karl Patrick Lauk sõlmis äsja stažöörilepingu Astana meeskonnaga. Koondises on mehi kelle peale mängida.

U23 Euroopa meistrivõistluste grupisõit pikkusega 160,8 km on kavas laupäeval algusega kell 10.

Eliitklassi mehed jagavad medaleid pühapäeval. Eesti on väljas kolmikuga Alo Jakin, Martin Laas ja Aksel Nõmmela. Distantsi pikkuses 241,2 km.

GRUPISÕIDU VÕISTLUSRING