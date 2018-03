Eesti rattur eksis korraks rajalt, kuid võitis ikkagi Portugalis maratoni

Pühapäeval Portugalis sõidetud 6° Maratona Capital do Move võitis Eesti parim naisrattur Greete Steinburg kindlalt esikoha, edestades lähimat konkurenti Sheila Marquest 13 minuti ja 45 sekundiga.

Mägise 50 kilomeetri pikkusel 850 tõusumeetriga sõidul märgiti Steinburgi lõpuajaks 2:08.01. Marquesi järel sai kolmanda koha Liliana Lopes.

Steinburgi kalendrisse lisandus Porto regionaalse maratonide karikasarja etapp viimasel hetkel. “Kuna eelmisel nädalavahetusel korralikku võistlust teha ei õnnestunud, siis otsustasin startida ka sel nädalavahetusel,” põhjendas Steinburg. “Rada oli kihvt, aga vaimselt oli sõit isegi raskem kui füüsiliselt, sest pidevalt pidi valvel olema, et rajalt ära ei eksiks.”

Korra õigelt kursilt siiski kõrvale kaldunud Steinburg kaotas põike pärast küll mõned minutid, ent see ei takistanud teda sõitu võitmast: “Mul on hea meel, et võitsin sinimustvalges esimese võistluse!”