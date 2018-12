Eesti parim noorrattur liitus Hollandi klubiga

„Peale üsnagi edukat hooaega otsustasin proovida jalga välismaal ja hakkasin septembris Hollandi, Belgia ja Itaalia klubidele oma CV-sid laiali saatma. Tiim, kellega nüüd liitusin kutsus mind kohe nendega Prantsusmaal peetud UCI 1.1 kategooria võistlusele võistlema. Õigupoolest oli mul sel hetkel hooajast korralik väsimus sees ja võistluse tulemusega polnud ma ise üldse rahul - lisaks veel paras ebaõnn halval ajal rehvi lõhkumise näol. Kuidagi õnnestus mul siiski silma jääda ja nüüd olen täieõiguslik tiimi liige,“ kommenteeris Lang uue klubi leidmise protsessi.

„MEXX-Watersley International Women's Cycling Team on Hollandi amatöörtiim, mille seltskond on üsna rahvusvaheline. Sõitjaid on Hollandist, Belgiast, Suurbritanniast, Saksamaalt, Šveitsist ja Austriast, aga ka Uus-Meremaalt ja Singapurist,“ tutvustas Lang uue klubi naiskonda.

„Selleks, et tiimiga rohkem kokku kasvada, kalendrist maksimum võtta ja maksimaalselt rattaspordile panustada, kolin aprillis Hollandisse. Siiani olen spordiga tegelenud füsioteraapia õpingute kõrvalt Tartu Ülikoolis, aga hetkel võtan spordi nimel koolist väikese pausi“ lisas Lang.

„Uue hooaja võistluskalender tuleb tihe, esimene võistlus pole veel konkreetselt paigas, aga kindlasti on võimalusi end proovile panna mitmeid ja proovin endast maksimumi anda. Eesmärkideks olen endale kirja pannud tiitlivõistlustele pääsemise, Eesti meistrivõistlused, Giro della Emilia Int Donne elite ja Gran Premio Bruno Beghelli int Donne elite (kaks Itaalia 1.1 kategooria ühepäevasõitu oktoobri alguses ja temposõidu arendamise,“ lisas Lang.