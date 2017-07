Eesti noorrattur jõudis BMX-i Euroopa meistrivõistlustel poolfinaali

Prantsusmaal Bordeaux toimunud BMX krossi Euroopa meistrivõistlustel oli stardis viis Eesti ratturit.

Võistlustele mindi suurte lootustega, sest Euroopa karikavõistlustel Prahas sõideti välja läbi aegade parimad tulemused - Sten Tristan Raid oli kolmas ja Ruudi Lumiste jõudis poolfinaali.

Esimesena startis EM-il Ruudi Lumiste B8 vanuseklassis. Ta sai kõigis eelsõitudes teise koha ja pääses kindlalt veerandfinaali. Veerandfinaalist sõitis ta kolmanda kohaga end samuti kindlalt edasi poolfinaali. See tulemus oli juba muljetavaldav ja kruvis ootused kõrgeks. Poolfinaalis tegi Ruudi parima stardi ja oli esimese sirge lõpuks esimesel positsioonil, siis tegi aga sõiduvea, kaotas positsiooni ja sellega jäi finaaliuks seekord suletuks. Koht Euroopa meistrivõistluste 16 parema hulgas märgib aga eestlaste parimat tulemust BMX krossis.

Loviisa Ly Puri jaoks, kes oli võistlustules G9 vanuseklassis, olid need esimesed nii kõrgel tasemel võistlused ja kogemuste puudus andis tunda. Eelsõitudes saavutas ta kõigil kolmel sõidul 7. koha ja see talle edasipääsu ei taganud.

B9 vanuseklassis olid lootused suured, sest Sten Tristan Raid on end sõitnud rahvusvahelisel tasemel favoriidi staatusesse. Eelsõidud seda kinnitasidki, Sten võitis kaks esimest eelsõitu ja oli kolmandas kolmas. Kohal olid kõik selle vanuseklassi parimad ja võistlejate arv nii suur, et peale eelsõite tuli võistelda kaheksandikfinaalis.

Siis juhtus aga midagi ennekuulmatut - ilm oli palav ja nagu ikka, kastetakse rada veega, et see ei tolmaks. Võistluste korraldamisega oli ametis hulgaliselt töötajaid ja ilmselt professionaalseid töötajaid ei jätkunud, kuidas muidu selgitada seda, et üks rajakastjatest lasi enne finaale ühe viraaži veega märjaks. Teatavasti on märg asfalt libe! Sten kinnitas head minekut ka seekord ja oli kaheksandikfinaali kindlalt juhtimas, jõudes aga eelpool mainitud viraaži, libises ratas alt ja nii tobedal põhjusel jäi noore ratturi sõit seekord pooleli. Samas viraažis toimus veel mitmeid kukkumisi. Headelt positsioonidelt kukkus kolm lätlast ja mitmeid teisi võistlejaid. Eesti meeskond esitas selle kohta küll protesti, mis jäi aga lahenduseta. Kahju!

G13 vanuseklassis startis suurte kogemustega Miina Ojasild, kes teinud rahvusvahelistel sõitudel häid tulemusi. Eelmisel aastal krooniti Miina Eesti parimaks BMX krossiratturiks. Konkurents G13 vanuseklassis on väga suur, eelsõitude võitja jõudis samuti alles veerandfinaali. Kuigi Miina sportlik vorm oli hea, ei õnnestunud mitmetel põhjustel tal eelsõitudest kaugemale jõuda. Kõigis eelsõitudes pidi ta leppima 7. kohaga, mis edasipääsu ei võimaldanud.

B15-16 vanuseklassis startis Karl Lausing, kes on teinud läbi tugeva arengu ja kohad eelsõitudes kinnitasid seda. Karl sai kahes eelsõidus kolmanda koha ja ühes teise koha, mis viisid ta ka kindlalt kaheksandikfinaali. Sealt edasi aga enam nii hästi ei läinud, 6. koht edasipääsu ei võimaldanud ja sellega sai Karli sõit läbi.