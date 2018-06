Eesti noorrattur BMX krossi MM-il seitsmes

Kaks noort Eesti BMX krossiratturit osales Challenge klassi maailmameistrivõistlustel Bakuus. Võisteldi suurepäraselt - Ruudi Lumiste jõudis veerandfinaali, Sten Tristan Raid koguni finaali, saavutades 7. koha.

Lumiste teenis eelsõitudes kohad 3., 1. ja 2., mis viisid ta kindlalt veerandfinaali. Seal start pisut ebaõnnestus ja rajal oli väga keeruline oma kohta parandada. Tase on sedavõrd kõrge, et ühtki eksimust ei andestata.

Stenil Tristan Raidil oli kvalifikatsioonis väga tugevas konkurentsis edasipääsu saavutada üliraske. Kohad eelsõitudes 4., 3. ja 3. viisid ta siiski veerandfinaali. Seal tuli kolmas koht ja poolfinaali Raid lausa võitis. Olgu siinkohal ära märgitud, et maailmameistrivõistlustel lubatakse ka nooremates vanuseklassides kasutada clip pedaale, Sten Tristan neid ei kasutanud ja see omas kindlasti ka mõju stardikiirendusel. See võis olla ka põhjus, miks ta finaalis blokeeriti juba stardisirgel, siis veel viraažis ning sellises tihedas grupis kohta parandada praktiliselt võimalik ei ole.

Sten Tristan Raidile ikkagi väga tubli 7. koht, mis märgib tänaseks Eesti parimat tulemust BMX krossis. Mõlemad noormehed võistlesid MMil kuni 10aastaste vanuseklassis.