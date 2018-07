Eesti noored BMX ratturid EMil esikümnes

Prantsusmaal Serriansis toimusid eelmisel nädalal BMX-krossi Euroopa meistrivõistlused. Eesti koondist esindasid Joonas Vaikmäe (B11), Sten Tristan Raid (B10), Ruudi Lumiste (B9) ja Jakob Maaten (B8).

Kõik Eesti ratturid pääsesid eelsõitudest edasi.

Finaali jõudsid Sten Tristan Raid ja Jakob Maaten. B10 võistlusklassis startinud Raid saavutas seitsmenda koha, korrates BMX-i MMi finaalis saavutatud kohta. B8 võistlusklassis startinud EM-i debütant Maaten teenis kaheksanda koha.

B9 klassis startinud Ruudi Lumiste jõudis poolfinaali, B11 klassis jõudis Joonas Vaikmäe 1/8 finaali, kus ületas finišijoone kuuendana.

Koondise treeneri Jaan Veeranna sõnul näitavad tulemused, et Eestis on juba piisavalt häid sõitjaid, kellega minna välja tiitlivõistlustele. „Meie sõitjate tase on mitte ainult Euroopa, vaid maailma tipptasemel ning pakume teistele tegijatele arvestatavat konkurentsi. Ka eestlasi järjepidevalt treeniv lätlasest treener Artis Žentinš jäi poiste sõiduga väga rahule. Järgmiseks võistluseks on BMX-i koondise ratturitele juuli lõpus sõidetav Läti meistrivõistluste etapp Madonas,“ lisas Veeranna.