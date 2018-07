Eesti meistrid maastikurattakrossis on Martin Loo ja Janika Lõiv

Naiste eliitklassis esmakordselt Eesti meistriks kroonitud Janika Lõiv oli võidu üle eriti õnnelik, kuna meistritiitel oli medaliriiulis veel puudu ja soov võita väga suur. „Ehkki lõpuks kujunesid vahed päris pikaks, oli konkurents siiski tugev ja olin sunnitud terve sõidu maksimaalselt pingutama. Hea meel oli tõdeda, et Kiviõlisse on rajatud maailmatasemel rada, kus on rohkesti tõusumeetreid ja ohtralt tehnilisi elemente,“ võttis Lõiv sõidu kokku. Naistest sai teise koha Mari-Liis Mõttus ja kolmas oli Greete Steinburg.

Mäestlaskumises olid meeste eliitklassis parim Hendrik Kirsipuu (1.35,52), talle järgnes Juho Mattus (+1,07 sekundit) ja Ardo Tigane (+11,03). Naistest võitis Maaris Meier ajaga 2.04,12.