Eesti meister saavutas Hiinas seitsmenda koha

Mõttus kaotas võitnud Aida Nuno Palaciole kolme minuti ja ühe sekundiga. Teiseks tuli Joyce Vanderbeken ja kolmas oli Samantha Runnels. Kolmanda kohani jäi eestlannal veidi üle minuti.

"Hiinas toimunud võidusõiduga võib kuulutada cyclo-hooaja minu jaoks avatuks. Kuumus, tugev tuul ja järsud tõusud rajal muutsid võistluse väga raskeks," sõnas Mõttus.

Eestlanna tunnistas, et alustas võidusõitu pisut liiga kiiresti. "Stardist sain esimesena minema, aga stardisirgele järgnenud tõusul kaotasin kohe liidripositsiooni. Üritasin esimeste tuules püsida, kuid ilmselt oli see viga, sest teisel ringil tundsin, et olen veidi üle pannud. Seejärel tõmbasin natuke tagasi ja kaotasin paar kohta. Kolmandal ringil leidsin oma rütmi ja sõitsin sellega lõpuni. Lõppkokkuvõttes jään 7. kohaga rahule ja noppisin sellega mõned UCI punktid. Ilmselt jäi palju ka selle taha, et tegemist oli hooaja esimese cyclo-crossi stardiga, aga eks jõuab end veel vormi ajada küll," lisas Mõttus.