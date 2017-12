Eesti meister pikendas Belgia klubiga lepingut

Eesti valitsev meister naiste eliitklassi maanteerattasõidus Kelly Kalm pikendas lepingut Belgia rattaklubiga Isorex Ladies Cycling.

„Möödunud hooaeg näitas, et tiimis on väga avatud ning vastutulelikud inimesed, kellega on hea koostöö. Suutsin end eelmisel hooajal näidata väga heast küljest, mistõttu soovis tiim, et jääksin nendega ka järgmisel hooajal. Võtsin tehtud pakkumise kõhklemata vastu,“ ütles Kalm.

Eestlanna uue hooaja eesmärgid on kõrged, sest sel aastal muutusid järjest reaalsemaks ka poodiumikohad. Sellest lähtuvalt soovib Kalm järgmisel aastal saavutada veel enam kõrgeid kohti poodiumi ülemistel astmetel. Samuti tunneb Kalm ennast järjest paremini Rahvusvahelise Jalgratturite Liidu (UCI) sõitudel, kus oleks tänase vormi juures juba reaalne saavutada koht esimese 50 hulgas.