Eesti mehaanikute koduklubi pikendas nimisponsoriga lepingut

Eesti mehaanikute Risto Usina ja Gerd Kodaniku tööandja Bora-Hansgrohe pikendas vahetult enne Tour de France'i ühe nimisponsori Hansgrohega lepingut kolme aasta võrra.

World Touri tiimi juht Ralph Denk tänas mõlemat toetajat usalduse eest ja lisas, et nad keskenduvad noorte Saksamaa ratturite arendamisele, kirjutab Spordipartner.ee.

"Meie tiimi jaoks on see kinnitus, et igapäevase raske töö tulemusel saame pakkuda ratturitele ja toetajatele professionaalset keskkonda, mida nad väärivad," lausus Denk. "See on ainus viis, kuidas meil õnnestub saavutada ühiseid eesmärke. Jätkame World Touris, sest meie eesmärgid on kõrged."