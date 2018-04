Eesti maastikuratturite koondis sihib Tokyo olümpiat

Arutelu käigus jõudsid Reinpõld ja Lipp ühiselt arusaamani, et Eesti maastikurattasport nõuab süsteemset lähenemist. Seepärast loodi Eesti maastikuratturite koondis, et kasvatada Loo kõrvale lähiaastatega väärilist järelkasvu ja teenida süsteemse tööga vähemalt ühele Eesti maastikusõitjale olümpiapääse 2020. aasta Tokyo olümpiamängudele. See on Eesti maastikurattaspordis uudne lähenemine, kus töötatakse päevast päeva mitme aasta kaugusel olevate eesmärkide nimel.

Maastikusõit on populaarne

Eesti maastikuratturite koondise põhisõitjad on Martin Loo, Janika Lõiv ja Markus Pajur. Seda seepärast, et XCO ehk maastikukross on ainus maastikusõidu olümpiaala. Lisaks on koondist maailmas esindamas maastikumaratonisõitjad Greete Steinburg, Peeter Pruus ja Peeter Tarvis. Lisaks neile sportlastele saavad koondise tegevusest osa paljud teised noored maastikusõiduhuvilised, kellele luuakse erinevaid võimalusi välisvõistlustel osalemiseks. „Noortel on olemas väga suur huvi ala vastu,” tõdeb Eesti maastikuratturite koondise peatreener Reinpõld. „Nende huvi säilitamiseks loodi Eestisse olümpiakrossi võistlussari, mis oma tehniliste radadega meenutab välismaailmas toimuvat.”

Võistlussari koosneb seitsmest etapist läbi koduse rattahooaja ning lisaks noor- ja eliitratturitele oodatakse starti ka kõiki harrastajaid, kes tahavad end tehnilistel radadel proovile panna.

