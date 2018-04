Eesti maastikurattamaratonide hooaaeg avatakse Alutagusel

EJL aitab rattaürituste korraldajaid võistluskalendri koostamisel ja tehniliste väljakutsete lahendamisel. „Liidu poolt määratakse võistlustele atesteeritud kohtunikke, kelle ülesanne on kontrollida vastavust määrustele, jälgima kõigi võistlejate õiglast kohtlemist, trassi vastavust nõuetele ning vaadata, et ajavõtus ei tekiks vigu. Võistluskalendri koostamisel on oluline vältida oma olemuselt sarnaste võistluste samale ajale langemist - ratturid peaksid saama osaleda oma valitud lemmikala üritustel ja need ei tohiks kalendris kattuda. Tuleb arvestada ka konkurentsi erinevate spordialade vahel nagu triatlon, jooks, orienteerumine ja veel mitmed alad, mille korraldajad soovivad kõik osalejate arvu tõsta. Seega ka suurvõistlused ei tohiks omavahel kattuda.”

Liidu lähiaja suurim väljakutse on liikmeskonna suurendamine. „Ratastega sõidetakse ja treenitakse väga palju, kuid ametlikus statistikas see kahjuks ei kajastu. Harrastajate hulk alaliidu arengusuundadele on oluline, sellest sõltub ka osaliselt riiklik toetus ja võimalused ala spordistrateegiat kujundada. Mida suurem statistikas kajastuv harrastajate hulk, seda hõlpsam on ellu viia ideid, mis puudutavad erinevate rattasõidu alade tippspordi arenguid, liikluskultuuri parandamist ja kergliiklusteede võrgustiku loomist.

„Kui rattaga sõitmine on sinu jaoks mõneti ka missiooni küsimus, siis leia endale klubi, organiseeru, pane nimi kirja ja annad oma panuse muuhulgas ka noorte ettevalmistuse finantseerimisse,” soovitab ta.

Hispaanias rattalaagris viibival Urmas Karlsonil endal on hooaja alguseks kontol üle 1000 rattakilomeetri. „Mina enam väga pikki treeninguid ei tee, kulgen kindlas rutiinis. Eesti maratonidel plaanin kindlasti sõita, aga teen seda pigem nautimise eesmärgil. Mulle meeldib see seltskond ja looduses liikumine ja võin öelda, et ei kujuta siseruumides treenimist väga enam ettegi,” tunnistab Karlson, kes loodab aastaga oma kaherattalise sõbraga läbida kuni 11 000 km.

Bosch Eesti Maastikurattasarja võistluskalender

28.04.2018 4. Alutaguse Rattamaraton

06.05.2018 Autoeksperdi 18. Mulgi Rattamaraton

19.05.2018 21. Tallinna Rattamaraton

09.06.2018 12. Jõelähtme Bottecchia Rattamaraton / Eesti

meistrivõistlused maastikurattamaratonis

17.06.2018 16. Rakvere Rattamaraton

15.07.2018 Škoda Laagri 18. Rakke Rattamaraton

19.08.2018 20. Rõuge Rattamaraton

Kogu sarjale saab end kirja panna veel kuni 18. aprillini, Alutaguse rattamaratoni esimene soodusregistreerimise voor kestab samuti 18. aprilli hilisõhtuni ja teine 25. aprillini.