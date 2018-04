Eesti maanteerattahooaeg avati haruldase kolmikvõiduga

Sangaste lossi õuelt startis täna viiendat korda Sangaste Valgete Teede rattaralli. Tegemist on kuulsa Pariis-Roubaix võidusõidu Eestimaise versiooniga, kus Põhja-Prantsusmaa munakiviteid asendavad Lõuna-Eestile omased valged kruusateed.

79,5 km pikkuse põhidistantsi kolmikvõidu võtsid rattaklubi Cycling Tartu esindajad. Esikohale tuli Norman Vahtra, teine oli Peeter Pung ja kolmas Karl-Arnold Vendelin. Kõigile märgiti ajaks 1:57.27. Ei juhtu just tihti, et kogu poodiumi hõivavad ühe klubi sõitjad.

Võitja Norman Vahtra sõnul oli võistlus eelmiste aastate omast erinev eelkõige toimumisaja tõttu. "Sel aastal olid võiduvõimalused suuremad, sest tavaliselt on kohal olnud rohkem tugevaid rattureid. Sama sõit on toimunud vahetult peale Eesti grupisõidu meistrivõistlusi, näiteks Alo Jakin on alati stardis olnud," rääkis Vahtra.

Parim naine põhidistantsil oli Mae Lang ajaga 2:10.12. Üldarvestuses sai ta 42. koha.

23,2 km pikkuse lühikese distantsi võitis Aaron Aus (Rein Taaramäe Rattaklubi) ajaga 39.06. Teise koha sai Gabriel Helmut Aduson (CFC Spordiklubi, 39.08) ja kolmanda koha Reio Vill (Otepää Rattaklubi, 40.51).