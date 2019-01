Eesti Jalgratturite Liit alustab BMX freestyle koondisega

„Teadupärast seisab rattasport nagu teisedki spordialad silmitsi suurte muudatustega. Juurde lisandub mitmeid uusi põnevaid distsipliine ja vanad klassikalised alad on muudetud publikule atraktiivsemaks. Ka Eesti Jalgratturite Liit teeb igapäevaselt tööd, et üldiste trendidega kaasas käia ja on igati loogiline, et soovime panustada projektidesse, mis tagaks meie ratturite esindatuse Tokyo olümpial,“ kommenteeris alaliidu peasekretär Urmas Karlson uut suunda.