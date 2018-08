Eesti jalgrattakoondise liige sattus Prantsusmaal autoavariisse

Tänavu Tour of Estonial Eesti koondise värvides sõitnud Risto Raid sattus Prantsusmaal autoavariisse.

Nädalavahetusel, järjekordse võistluse eelõhtul meeskonna saateautoga esitluselt hotelli sõites kihutas VC Roueni värvides masinale vastassuunast otsa sõiduauto. Kokkupõrge oli sedavõrd kõva, et avarii põhjustanud purjus juht viidi helikopteriga sündmuspaigalt haiglasse.

VC Roueni autos istunud kolm ratturit ja tiimi spordidirektor sammusid kõik omal jalal autost välja, aga põrutada said mehed kõvasti. "Kael ja selg said ootamatust paugust kõvasti pihta. Igapäevased toimingud on tugevasti häiritud," kirjeldas olukorda Raid. "Näiteks voodist püsti tõusmine käib läbi erilise kadalipu, pikalt tuleb asendit sättida, enne kui püsti saan. Treeningutesse tuleb kahjuks paus sisse. Lähipäevil pääsen kiropraktiku juurde ehk siis saab seisundi paremaks," lootis kahekordne Eesti grupisõidumeistrivõistluste pronks.

Avarii päeva hommikul helistas Raidile Eesti koondise peatreener Jaan Kirsipuu, kes lootis 27-aastast tartlast näha õige pea algavate Euroopa meistrivõistluste stardis. Eestil on EMi grupisõidus võimalus välja panna neli ratturit ja Raid saanuks Mihkel Räime, Alo Jakini ning Aksel Nõmmela kõrval oma võimaluse. "Pidin õhtul Kirsipuule tagasi helistama ja ütlema, kas sõidan EMil või mitte. Purjus juht otsustas selle minu eest ära. Võistlemine ei tule praeguses seisus kõne alla," oli Raid löödud olekuga.