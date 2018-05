Dumoulin võitis Giro proloogi, Kangertilt hea algus. Rajaga tutvumisel valusad kukkumised

Mõlemad pääsesid üldjoontes ehmatusega, ent suuremad või väiksemad küsimärgid ikkagi jäävad. Iga kukkumine jätab mingi jälje, küsimus on vaid, kui suure. Froome oli proloogil 21ne (12.39) ja Lopez 61ne (12.58).

Bahrein-Merida meeskonna rattur Konstantin Sivtsov kukkus raja tutvumisel aga nii tõsiselt, et ei saanudki velotuuril startida. Valgevenelane on varasemalt kuulunud Froome´i abimeeste hulka, käesoleval tuuril pidi ta olema Bahrein-Merida liidri Domenico Pozzovivo "parem käsi".

🇮🇹 #Giro101

🏥 Unfortunately @siutsou is forced to withdraw from @giroditalia before the opening time trial, due to a crash on the course recon ride.

👨‍⚕️ Medical update to follow pic.twitter.com/OQoQgFpN4O— Team Bahrain Merida (@Bahrain_Merida) May 4, 2018

🚴‍♂️ @tom_dumoulin wins the historical ITT in Jerusalem and is the first Maglia Rosa of #Giro101 | @tom_dumoulin vince la storica crono di Gerusalemme ed è la prima Maglia Rosa del #Giro101 pic.twitter.com/zHjt2jA0UD— Giro d'Italia (@giroditalia) May 4, 2018