Dubai velotuuri rusikakangelane sai 45-päevase võistluskeelu

Ukraina rattur Andrei Grivko (Astana), kes veebruaris Dubai velotuuril sakslasel Marcel Kittelil rusikaga näo veriseks lõi, sai rahvusvaheliselt jalgrattaliidult (UCI) 45-päevase võistluskeelu.

Intsident leidis aset 2. veebruaril tuuri kolmanda etapi alguses. Grivko eemaldati koheselt tuurilt ja talle määrati 200 Šveitsi frangi (186 euro) suurune rahatrahv.

"UCI teatab, et meie distsiplinaarkomisjon otsustas Andrei Grivkole määrata 45-päevase keelu, mis algab 1. mail ja lõpeb 14. juunil 2017," seisab UCI tänases pressiteates.

"Kui me ehitusobjektilt möödusime, lendas liiva ning kui külgtuul puhuma hakkas, võitlesime me koha pärast, mis on alati stressirohke, ning Andrei Grivko lõi mind," ütles Kittel intsidendi päeval Quick Step Floors tiimi kodulehel.

"Ma saan aru, et külgtuulega sõitmine on alati pingeline, kuid see ei anna talle õigust niimoodi käituda. Ta oleks võinud mu silmale viga teha. See on tõeliselt häbiväärne. Lõpus ei olnud mu mõtted enam sada protsenti sprindi juures, kuid ma olen õnnelik, et tõsiselt vigastada ei saanud ja liidrikoha säilitasin."

Kuigi Grivko ja tema tiim Quick Step vabandasid hiljem Kitteli ees, ei võtnud sakslane ukrainlase sõbrakätt enam vastu. "Ma ei võta vabandust vastu. Sellel pole jalgrattaspordiga mingit pistmist. Grivko tegu on meie ilusale spordialale häbiks," ütles Kittel sotsiaalmeedias.

Kittel tuli ka tugevaid sprintereid soosiva Dubai tuuri võitjaks.