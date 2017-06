DELFI VIDEO | Üliõnnelik tšempion Mäoma: alustasin kiirelt, lõpus kannatasin. Tuli välja!

Temposõidu Eesti meistriks tuli Lähtel eelmise kahe aasta hõbedamees Silver Mäoma, kes edestas tiitlikaitsjat ja suursoosikut Gert Jõeäärt ning Norman Vahtrat.

Mäoma võiduajaks märgiti 37-kilomeetrisel distantsil 48.56, ülejäänud ei suutnud alistada isegi 50 minuti piiri. Keskmiseks kiiruseks sõitis Mäoma seega välja pisut enam kui 45 km/h.

Taktikalises mõttes pani Mäoma oma sõidustrateegiaga täppi. "Plaanisin kiiremini alustada, et teistele pinge peale panna, ja siis lõpus kannatada. Tuli väga hästi välja - olen rahul!"

Mäoma edu Jõeääre ees oli lõpuks lausa üle minuti. "Seda ma ei uskunud, et nii suur vahe on! Gert on Eestis tänavu tugevaid sõite teinud ja ta tase ei ole grammigi kehvem kui eelnevatel aastatel."

Pärast jaanipäeva läheb Mäoma head võistlust tegema ka grupisõidus. Kas tuleb kuldne duubel? "Muidugi ma loodan seda, aga elame-näeme," muigas 22-aastane rattaäss, kes tõdes, et temposõidu võit võtab pühapäeva eel pinged maha.

