DELFI VIDEO | Tanel Kangert rängast kukkumisest Girol: ma ei uskunud, et nii väikesesse kätte nii palju metalli mahub!

Maikuu keskel Giro d'Italia suurtuuri raske kukkumise tõttu katkestama pidanud Tanel Kangert vaatab õnnetusele praegu tagasi juba kergema meelega ja ootab juba seda, millal saaks trennidega uuesti pihta hakata.

Kangert murdis liiklusmärgiga kokku põrgates ja asfaldil maandudes parema käe küünarliigese, samuti tuli tema vasak õlg liigesest välja.

"Purustasin liiklusmärgi ja jätsin asfaldile paar kriimu, kui teistpidi võtta. Liiklusmärk ja mina saime võrdselt kannatada!" viskas Kangert nalja.

"Sain kohe aru, et vasak küünarluu on katki, aga seda, et käsi liigesest väljas oli, esialgu ei adunud. Kümme esimest päeva endaga hakkama ei saanud, teised pidid mind igati aitama."

Eestlase käsi pandi Itaalias paika hirmsa operatsiooniga, kus muuhulgas tuli luid katki saagida, et vajalikke kruvisid paika saada. "Küünarnukist röntgenit vaadates oli pilt väga kole, ei uskunud, et nii väikesesse kätte nii palju metalli mahub! Vardaid, kruvisid ja plaate on seal kokku 14-15," rääkis Kangert.

Vaata kogu intervjuud Delfi TV-st!