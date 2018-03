DELFI VIDEO | Tanel Kangert: laskumistel on hirm sees, kardan käele uuesti viga teha

Võistlushooaja esimeste sõitude järel on korraks kodus käimas Tanel Kangert, kes osales täna koduse jalgrattahooaja eelsel pressikonverentsil.

Üldhinnang esimesele pooleteisele võistluskuule, mille sisse mahtusid Omaani ja Tirreno-Aadriatico velotuur, oli positiivne, ehkki üks okas hinges siiski on. "Ainuke asi, mis mind natuke häirib on väike pelg laskumiste ees, mis on tehnilised ja libedad. Ei kardagi otseselt kukkuda, aga kardan samale käele liiga teha. Sellest tuleb kuidagi üle saada," on Kangert tõsimeelne.

"Võib-olla see läheb võisteldes üle, aga ma ei tohi laskumistel 30-40 sekundit ära anda. Tirreno-Adriaticol nii mõnigi päev just nõnda juhtus," tõdes Giro d´Italiaks valmistuv rattamees.