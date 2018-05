DELFI VIDEO | Rein Taaramäe selgitas, kuidas õnnelik kokkusattumus ta Tour of Estoniale tõi

Eesti tuntuim profirattur Rein Taaramäe tuleb starti juba homme algaval Tour of Estonial. Delfi TV-le antud videointervjuus tõdes Taaramäe, et alguses ei olnud tal Eestimaa velotuur üldse võistluskavas, kuid õnnelik kokkusattumus tõi ta siiski Eestisse võistlema.

Taaramäe sõnul pidi ta alguses võistlema hoopis Prantsusmaal, ent meeskonna soovil anti tema koht hoopis ühele noorele, mis andiski talle võimaluse Eestisse sõita. "Asjad õnneks läksid niimoodi, et sain Eesti tuurile tulla," sõnas Taaramäe.

"Ma arvan, et konditsioon on ühtlaselt hea, aga üks käik on ikka veel puudu, et üksi eest ära sõita. Eesti tuuri tase ei ole see, mis oli välismaal sõites. Võib-olla on mul jõudu rohkem kui mõnel teisel siin, aga samas ei pruugi trass mind soosida. Ettevalmistus on võtnud nii palju energiat, et päris superpurakat sees ei ole, aga minek on hea."

Põhiliselt keskendub Taaramäe praegu Šveitsi velotuuriks valmistumisele ning Tour de France'ile nii väga ei mõtle.

"Hetkel siiski vaatan Šveitsi tuuri. Tour de France'i peale praegu mõelda ei taha, kuigi olen selleks ka valmistunud, käisin ju kõiki mägietappe vaatamas. Võtan võidusõit võidusõidu järel. Idee on selline, et ka mitte tippvormiga võiks mõne tulemuse teha."

Vaata kogu intervjuud Delfi TV-st!