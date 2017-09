DELFI VIDEO | Rattarallil kukkunud Tanel Kangert: mustrit jäi kummi peal väheks

Kevadisest raskest kukkumisest taastunud ja võistlusrajale naasnud Tanel Kangert lõpetas tänase Tartu rattamaratoni 37. kohaga.

Kangert tunnistas finišis, et kui opereeritud käest ei tulnud ükski kruvi välja, siis külje pani ta korraks maha küll.

"Kukkusin kuskil juba 7. või 8. kilomeetril, aga see oli mu enda rumalus. Panin väga siledad kummid, mõtlesin, et siin on vana hea kruusaralli ja suured kiirused. Aga need mudaaugud nõudsid osavust ja nõudsid rohkem mustrit. Seda polnud kuskilt võtta. Aga muidu oli lõbus, valus ei olnud kuskilt," rääkis Kangert.

Vaata videointervjuud.