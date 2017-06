DELFI VIDEO | Pettunud hõbedamees Jõeäär: tahtsin ise minutiga võita, aga Mäoma on kõva!

Eesti temposõidu meistrivõistlustel kolme võidetud aasta järel tänavu teiseks jäänud Gert Jõeäär tunnistas, et hõbemedal on talle selgelt pettumuseks.

Jõeäär kaotas võitjaks tulnud Silver Mäomale koguni minuti ja kuue sekundiga ning oleks äärepealt ilma jäänud ka hõbedast - Norman Vahtra jäi endisele Cofidise profile Jõeäärele alla vaid 1,06 sekundiga.

"Tegelikult oleksin tahtnud võita. Halb päev sattus, aga ma ei valmistunud tänaseks ka väga, see oli mu aasta esimene eraldistart. [Temposõidu] Rattaga olin ka vist sel aastal kolm korda sõitnud," selgitas Jõeäär.

Kaotust võitjaks tulnud Silver Mäomale kogunes Jõeäärel üle minuti. "Enne võistlust oleks ise lootnud temast minutiga eespool olla, aga... ta on kõva! Ta on igal aastal aina kiiremini sõitnud, nii et temast võib seda oodata."

Vaata Delfi TV intervjuust veel, mida rääkis Jõeäär oma vaheaastast ning lootustest tagasi profiklubi ridadesse pääseda!