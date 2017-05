DELFI VIDEO: Karl Patrick Lauk: kogu aeg oli tunne, et keegi tahab liidrisärgi seljast ära kiskuda

Tour of Estonial täna sõidetud 172,8 km pikkuse Tartu Grand Prix võitis Gert Jõeäär. Velotuuri üldvõidu saavutas eilse Tallinn-Tartu GP kiireim mees ja täna kolmandana lõpetanud Karl Patrick Lauk.

"Täna oli vaimselt päris keeruline. Kogu aeg oli tunne, et keegi tahab liidrisärgi seljast ära kiskuda. Ma arvan, et tiimikaaslased ütlesid mulle iga ring kaks korda, et rahune nüüd maha," sõnas alles 20-aastane Karl Patrick Lauk.

Vaata videointervjuud võitjaga.