DELFI VIDEO: Karl Patrick Lauk: ei oleks oodanud, et päev nii hästi lõppeb

Tour of Estonia avaetapi võitnud Karl Patrick Lauk loodab, et Tallinn - Tartu GP võit avab tulevikuks nii mõnegi ukse, mis seni on suletuks jäänud.

"Ausalt öeldes ei oleks väga oodanud, et see päev niimoodi kulmineerub. Tegin päris usinasti tööd, kui ühel hetkel Mihkel [Laas] minu juurde tuli ja pundi taha kutsus. Ütles, et ta rääkis Jaaniga (Eesti koondise peatreener Jaan Kirsipuu - toim) ja saatis ka minu korra auto juurde. Jaan küsis, kas mul on midagi veel sees alles. Vastasin, et arvan küll. Sain ülesandeks otsida õige koht, kus natuke rootslasi testida ja kaarte segada," kommenteeris Lauk Delfile ja Eesti Päevalehele.

"Kõige rohkem kartsin, et kui nüüd ära ei vormista, siis väga tihti selliseid olukordi ei teki. Amatöörtiimis selliseid võidusõite väga ei pakuta. Kui ära poleks vormistanud, poleks Jaan mind enam koondisse tahtnud. Arvan, et selle võiduga avasin nii mõnegi tiimi silmad. See oli üks ilus päev."

