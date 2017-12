DELFI VIDEO | Jaan Kirsipuu: jälgisin Tänakut ja loodan, et Kangert tuleb tagasi tugevamana kui kunagi varem

Sajandivahetuse paiku Eesti aasta meessportlase valimisel mitmel korral nominentide hulka mahtunud rattaäss Jaan Kirsipuu sõnas lõppeva spordiaasta kohta, et isiklikus plaanis jälgis ta rattaspordi kõrval kõige enam Ott Tänaku tegemisi.

Küsimusele, keda Kirsipuu eelistanuks parimate valimisel vastas ta filosoofiliselt: "Eks see on raske valik. Alad on erinevad, erineva kaaluga maailmas. Tänaku tegemiste kõrval ma teiste sportlaste saavutustega väga kursis pole."

Millega peaks hakkama saama jalgrattur, et tulla Eesti aasta sportlaseks. Kas olümpiavõitjaks tulema? "Ma loodan, et MM-tiitlist piisaks ka. Või siis Tour de France´il kokkuvõtes poodiumikoht. Ja siis oleneks juba konkurentidest, kuidas teised sportlased esinevad."

Mida loodate aastalt 2018? "Kõige rohkem mõtlen loomulikult oma eluala, rattaspordi peale. Loodan, et noored poisid arenevad ja Kangert tuleb tagasi tugevamana kui kunagi varem. Et Taaramäe leiab oma õiged jalad. Ja et meil oleks järgmise aasta lõpus mõni uus nimi elukutseliste hulgas."