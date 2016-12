Valitsev Eesti grupisõidumeister Mihkel Räim saabus koju testidele otse Iisraelis toimunud Cycling Academy profimeeskonna treeninglaagrist. Hetkeseisundit hindab Räim "talviseks", nii nagu antud aastaajale kohaselt olema peabki.

"Ega seisund midagi erilist pole, paari nädalaga paksust poisist peenikest poissi ei tee. Aga ma arvan, et nii detsembris olema peabki. Ma usun, et mingi areng on võrreldes eelmise aasta testiga kindlasti olemas," rääkis Räim, kes on Iisraeli klubiga seotud veel kaks hooaega. Kui tänavu oldi kontinentaaltasemega klubi, siis tuleval aastal juba prokontinentaaltasemega ehk aste kõrgemal.

"Meeskonnas puhuvad uued tuuled. Kõik asjad on läinud paremuse poole. Nii sõitjad, meeskonna köögipool kui muu üldine tegevus. Kindlasti ka tiimi eelarve. Tuleb huvitav aasta," on Räim lootusrikas.

Prokontinetaaltasemega klubi staatus lubab meeskonnal mõelda tippsõitudel osalemisele. Seda üritatakse nii palju kui võimalik ka kasutada. "Kondikava hooaja esimeseks pooleks on käes. Kuna tiim on andnud mõned avaldused sisse pääsemaks väga suurtele võidusõitudele, siis kalender vajab veel kinnitamist. Sihikul on näiteks suured klassikud Milano-San Remo, Flandria ja Pariis-Roubaix. Kui me neid ei saa sõita, siis võetakse asemele väiksemad jõuproovid. Suhteliselt kindlalt on kavas sees Kuurne-Brüssel-Kuurne, Valencia velotuur ja Vahemere tuur. Need sõidud on juba kinnitatud. Minu enda esimene eesmärk on Prantsusmaa ühepäevasõit Tro Bro Leon, kus ma sel aastal olin üheksas."

Meeskonda kuulub 16 sõitjat ja uueks spordidirektoriks on soomlane Kjell Carlström. Räim usub, et oma võimaluse saavad hooaja käigus silma paista kõik mehed. Kõik sõltub enda vormist. Saarlane on lõppenud hooaja taustal väga heas kirjas, kuna tõi meeskonnale väga väärtuslikke võite. "Meeskonna koosolekul öeldi minu kohta, et ma olen vaikiv liider. Ei räägi väga palju, aga mind respekteeritakse. Meil on mehi kellel meeldib rohkem rääkida, mina mõtlen asju pigem oma peas läbi."

Järgmine laager ootab Räime ees jaanuaris Hispaanias Gironas.