DELFI VIDEO: Eesti koondis proovib aastase vahe järel Tour of Estonia võidu koju jätta

homme hommikul kell 10.30 saab Ülemiste hotelli eest avalähte UCI 2.1 kategooria profiratturite võidukihutamine Tour of Estonia. Eesotsas viimastel kuudel teravas hoos olnud Mihkel Räimega, on Eesti koondis stardijoonele asuvast 11 tiimist üks tugevamaid.

„Mihkli näol on meil ilmselt tegu kogu pundi kõige kõvema mehega. Või vähemalt kõige paremas vormis mehega,“ andis Eesti koondise peatreener Jaan Kirsipuu mõista, et Mihkel Räime võib pidada Tour of Estonia üheks peafavoriidiks.

Hiljuti Aserbaidžaani velotuuril etapivõidu noppinud ja ka liidrisärki kandnud Räim vihjas, et viimase aja hea minek peaks veel alles olema. „Vorm ei ole kindlasti paha, pigem ikka üle harju keskmise. Millegi üle kurta ei saa ja millegi taha pugema ei hakka,“ rääkis eelmisel aastal Tour of Estonial kolmanda koha saavutanud Räim võistluseelsel pressikonverentsil.

Stardis on ka tuuri tunamullune tšempion Martin Laas. Sel hooajal vähe võistelnud Laasi sõnul saab homme täpsemalt selgeks, millises seisus ta on. „Ma arvan, et mul on võistlusvalmidus olemas ja rada profiililt sobib. Siiski olen natuke skeptiline, kuna mul pole tänavu väga palju võidusõite olnud ja selget pilti hetkel enda vormist pole. Aga eks homme näis, kuidas tunne on,“ ütles Laas.

Tänasel päeval amatöörina võistlev ja viis aastat tagasi esimese Tour of Estonia võitnud Gert Jõeäär näeb selleaastasel Eestimaa Velotuuril endal eelkõige abimehe rolli. „Vorm tundub küll okei, aga pigem aitan siin teisi. Vana rasva pealt kannatab ehk need 200-kilomeetrised otsad ära ikka,“ sõnas Jõeäär.

Ainsa pro-kontinentaalmeeskonnana on Eestis kohal USA-s baseeruv Novo Nordisk. Tugevamatest kontinentaaltiimidest väärivad esile tõstmist ukrainlaste Team Kolss ja lätlaste Rietumu Banka-Riga.

Tour of Estonia koosneb tänavugi kahest etapist. Reedesel Tallinn-Tartu GP-l (Tallinn – Järva-Jaani – Palamuse – Tartu) on sel aastal pikkust 211,2 km, laupäeval aga sõidetakse Taaralinna südames 18 korral 9,6 km pikkust ringi – etapi kogupikkus seega 172,8 km.

Tour of Estoniale järgneb pühapäeval 36. Tartu Rattaralli, kus profiratturitega sõidavad koos üle 3500 harrastaja 135 km ja 62 km distantsidel.