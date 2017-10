Chris Froome võitis rattaspordi mainekaima auhinna

Kolmel aastal järjest ja kokku neljandat korda Tour de France’i üldvõitjaks kroonitud Chris Froome pälvis rattaspordi mainekaima auhinna Vélo d’Ori.

Tegemist on Prantsuse ajakirja Vélo Magazine’i poolt väljaantava tunustusega, kus said oma hääle anda rattaajakirjanikud üle maailma, vahendab Rattauudised.ee.

Sky rattur sai auhinna kätte Pariisis vahetult enne 2018. aasta Touri esitlust. See on kolmas kord, kui Froome Vélo d’Ori pälvib – Suurbritanniat esindav sportlane tõusis parimaks ka 2013. ja 2015. aastal. Mullu sai Froome Peter Sagani järel teise koha, kuid tänavu võitis ta lisaks Tourile ka Vuelta ning tema edu oli aimatav.

Froome’ist sai kolmas rattur, kes ühel aastal nii Touri kui Vuelta võitnud ja esimene mees pärast Bernard Hinault’ triumfe 1983. aastal. Vahetult pärast tänavust Touri kinnitas Froome, et järgmisel aastal on tema peaeesmärk üldvõidu kaitsmine. “Vaatame, millised saavad olema etapid. Igal aastal on uus programm ning ratturid peavad taktikat ja ettevalmistust muutma,” ütles Froome täna.