Chris Froome: mul on samasugune õigus Tour de France'il sõita nagu kõikidel teistel

Team Sky rattur Chris Froome on veendunud, et tema salbutamoolijuhtum lõpeb positiivselt ning teatas, et tal on samasugune õigus järgmisel kuul Tour de France'il startida nagu kõikidel teistel.

Neljakordne Tour de France'i tšempion avaldas hiljaaegu arvamust, et ratturid peaksid korraldama streigi, kuna Froome lubatakse starti hoolimata sellest, et tema dopingujuhtum on siiani lahendamata.

"Ma ei ole midagi valesti teinud. Mul on täielik õigus võistelda," ütles 33-aastane Froome Sky Sportsile.

Küsimusele, kas ta kardab, et ta võib Prantsusmaal saada publiku negatiivse reaktsiooni osaliseks, vastas ta: "Meil on aastast-aastasse olnud väike seltskond, kes meid nähes ei rõõmusta, olgu põhjus milline tahes. Oleme aastate jooksul alati vastasseisu kohanud. Sellega tuleb hetkel lihtsalt leppida. Loodetavasti ei hakka see sõitu mõjutama."

Froome andis kahtlase uriiniproovi 7. septembril Vuelta 18. etapi järel. Tema kehast avastatud astmaravimi salbutamooli kogus oli lubatust kaks korda suurem.

Rahvusvaheise Jalgratta Liidu (UCI) president David Lappartient on öelnud, et kui enne 7. juulil algavat Tour de France'i ei ole Froome'i juhtumi kohta otsust tulnud, ei tule seda ka võistluse ajal, sest vastasel juhul oleks Sky ratturil raske end kaitsta. Juhtumi venimist põhjendas Lappartient sõnadega: "Kui teil on 1500 lehekülge teaduslikku teksti, siis tuleb seda analüüsida."