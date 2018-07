Chris Froome: me pole Geraint Thomasega omavahel rivaalid

Neljakordne Tour de France'i võitja Chris Froome (Team Sky) sõnas, et tema ja ta meeskonnakaaslane Geraint Thomas asuvad hetkel suurepärases positsioonis ning tähtis on tuua võit meeskonnale.

Pärast 15 etappi on Tour de France'i üldliider Geraint Thomas, kes edestab Froome'i ühe minut ja 39 sekundiga.

"Niikaua, kui Team Sky sõitja võidab Tour de France'i, on kõik korda läinud," sõnas 33-aastane Froome. "Kõik soovivad rääkida rivaalitsemisest minu ja Thomase vahel, kuid seda ei eksisteeri. Me oleme olnud sõbrad ja tiimikaaslased juba aastaid. Me ei pea üksteist konkurentideks, vaid teisi, kes asuvad meie selja taga."

"Oluline on edestada teisi, mitte võistelda üksteisega ja lasta kellelgi teisel võita."

"Me oleme suurepärases positsioonis," lisas Froome. "Üldarvestuses kaks esimest kohta hõivata on hea ja kui velotuur peaks nii lõppema, siis on Tour de France õnnestunud."

Täna sõidetakse velotuuri 16. etapp, mille pikkuseks on 218 kilomeetrit.