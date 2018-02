Chris Froome luiskas, et teised ratturid toetavad teda

Chris Froome (Sky) postitas pärast kolmapäeval alanud Andaluusia velotuuri avaetappi sotsiaalmeediasse teate, kus ta tänas kaasvõistlejaid mõistva ja toetava suhtumise eest.

Paljude ratturite arvates oli aga tegemist salbutamooli kasutamise pärast võistluskeeluga silmitsi seisva Froome'i enda välja mõeldud avaldusega, et mainet parandada, kirjutab Spordipartner.ee.

Katjuša-Alpecini rattur Tony Martin märkis, et Rahvusvaheline Jalgrattaliit (UCI) pidanuks näitama jõudu ja mitte lubama Froome'il enne juhtumi lahenemist võistelda. "Ma ei saa üldse aru, miks Sky tuli siia Froome'iga, kui juhtum on veel pooleli," kritiseeris neljakordne temposõidu maailmameister.

Martinit toetas ka Philippe Gilbert (Quick-Step Floors), kes teatas: "Isiklikult arvan, et tegemist on suure veaga, sest Froome'i ümber on jätkuvalt kahtlused."