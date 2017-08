Chris Froome loodab Vueltal teha jalgrattasõidu ajalugu

Chris Froome tahab tõusta esimeseks tänapäeva ratturiks, kes on ühel ja samal aastal võitnud nii Tour de France’i kui ka Vuelta. Üldse on nimetatud duubliga hakkama saanud prantslased Jacques Anquetil 1963. ja Bernard Hinault 1978. aastal, kirjutab ERR.

“Mul on tänavuse Vuelta osas hea tunne,” vahendab portaal Rattauudised.ee Froome'i sõnu. “Arvan, et meil on Vuelta osas suurem eesmärk ja oleme rohkem sellele keskendunud. Me pole varem nii tugeva meeskonnaga läinud kui tänavu. Lähen võistlusele vastu enesekindlana. Minu jaoks on tegemist suure motivatsiooniga, sest kaasaja rattaspordis pole keegi sellega hakkama saanud," ütles Froome.

Froome’i abilisteks on Vueltal Wout Poels, Mikel Nieve, Diego Rosa, David Lopez, Gianni Moscon, Salvatore Puccio, Ian Stannard ja Christian Knees.