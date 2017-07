Caspar Austa ja Tanel Padar läbisid Tour de France'i etapi

Sõbrad esitasid rattur Caspar Austale Prantsusmaal Tour de France'i rahvasõidul ehk L’Étape du Tour'il väljakutse. Aastast 1993 peetavale 100 eurose osalustasuga sõidule pääseb osalema 15 000 spordisõpra. Etapi läbis ka laulja Tanel Padar.

Paljunäinud Austa jaoks oli tegu esmakordse kogemusega, mis ületas tema jaoks igasugused ootused. „200 kilomeetrine teekond Briançonist Izoardini oli oma tõusudega oli päris karm. Sõit ise oli kokku 180 km, kuid osalejamedali said alles siis, kui kõige lõpus olnud mäest alla jõudsid. Saadud elamus on ülivinge, kõik see möll, jõhker rahvamass ning võimalus Tour de France'i 20. etapi rada ise läbi teha. Lisaks pole ma oma elus mitte kunagi nii tagant startinud, minu rinnanumber oli 11911, aga lõpetasin ajaga 6.30.40 553. kohal. Tegelikult plaanisin esialgu trassi kuue tunniga läbida, kuid rehv läks katki ja uue saamisega läks veidi aega,“ muljetas hetkel veel Prantsusmaal puhkust nautiv Austa.

Sportlase andmetel osales rahvasõidul üle 100 eestlase. „Lõpuprotokollist selgub, et oma elukombeid muutnud laulja Tanel Padar läbis etapi ajaga 09.25.32 ning tuli 7500. kohale. Minu treenitavad ja sõbrad Henno Haava ja Urmas Pungar olid mõlemad Padarist tublimad. Esimene lõpetas ajaga 07.25.02 ja teine ajaga 06.39.49. Uhkust tasub tunda kõigil, kes selle ägeda seikluse ette võtsid ja läbi tegid,“ tunnustas ta.

Väljakutseks Prantsusmaal treenis Austa oma sõpru eraldi. „Sõitsime pikki otsi Tartust Pärnusse ja tagasi. Kui tahta seitse tundi rajal olla, siis tuleb selleks ikka veidi valmistuda. Meil on üks suurem punt, kes on järjepidevalt umbes viis aastat koos treeninud ning kuuel korral igakevadisel Hispaania rattalaagris osalenud.“

Reede öösel Eestisse tagasi jõudev Austa patjadele puhkama ei jää. „Nädalavahetusel ootavad mind juba uued võistlused ning Elva rattamaratoni ettevalmistustööd. Rada saab selle nädala pühapäevaks märgistatud, et kõik huvilised enne 29. juulil toimuvat põhivõistlust sellega tutvuda saaksid.“

Elva rattamaratoni soodusregistreerimise esimene voor kestab 19. juuli hilisõhtuni ja teine voor kuni 26. juulini.