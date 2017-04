Caspar Austa ärev nädal: kui midagi viltu läheb, tuleb sõiduvahend sõbralt laenata

Äsja Hispaaniast rattalaagrist koju jõudnud Caspar Austa avab oma võistlushooaja käesoleva nädala pühapäeval Ida-Virumaal 3. Alutaguse Rattamaratonil, mis on ühtlasi Bosch Eesti maastikurattasarja esimeseks etapiks.

Elvast pärit sportlase võistluskalendrist leiab järgmise poole aasta jooksul pea poolsada mõõduvõttu, millel rattur treeneritöö kõrvalt edukalt osaleda plaanib.

Ettevalmistus on Austa sõnul kulgenud üle ootuste hästi. „Tervis ei ole mind sel aastal alt vedanud, talv möödus matkates, spinningus ja jõusaalis, veidi sai õues ka talikrossi jaoks harjutatud. Rattalaagris õnnestus ühe kuu jooksul läbida 2500 kilomeetrit, mis on läbi aastate minu kõige parem tulemus. Hispaaniast tagasi tulles tegime peatuse Prantsusmaal, läbisime ühe Tour de France'i etapi raja, kus me suvel oma pundiga osaleda plaanime. Kuuldavasti kavatseb sama teha ka viimasel ajal triatloniga silma paistev Tanel Padar,“ muljetas Austa.

Esimest starti ootab rattur suure põnevusega, et nii iseenda kui konkurentide vormi testida. „Mullu ei saanud kevadel üldse liikuma, võib-olla on tänavu sarnane olukord. Samas ei ole mõtet põdeda, hetkel on suurim mure hoopis ratta puudumine. Focuse Saksamaa tehasest peaks see reedeks Eestisse jõudma, aga kui midagi viltu läheb, siis tuleb mul Alutaguse stardi jaoks sõiduvahend mõnelt sõbralt laenata.“

Profirattur Gert Jõeääre sarjaga liitumist võtab kaks aastat Bosch Eesti Maastikurattasarja parimaks tunnistatud Austa külma rahuga. „Seda pole varem olnud, et profirattur tervet sarja kaasa teeb. Taaramäe on vaid ükskuid etappe sõitnud. Põnevust tuleb juurde, sest ega ta nõrk mees pole. Porirallidel saab tal kindlasti raske olema, kui meenutan näiteks eelmise aasta Rõuge, Rakke ja Rakvere etappe. Samas minu kodurajal Elvas on ta kindlasti üks favoriite, aga eks näis,“ lisas rattur.

Alutaguse rattamaratonile tulijatele soovitab Caspar Austa arvestada tavapärasest jahedamate temperatuuridega. „Ma isegi ei mäleta, et kevadel nii külm oleks olnud. Alutaguse rada on kindlasti kõigile läbitav ning põnev, küll aga tasub soojemalt riidesse panna, rajale süüa ja juua kaasa võtta, sest energiakulu on suur,“ soovitas Austa.